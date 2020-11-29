وفاة طبيبة أمراض جلدية في طنطا متأثرة بإصابتها بكورونا

توفيت، اليوم، طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة أميرة زكي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى كفر الزيات العام، وتم تغسيلها وتكفينها ودفنها بمقابره الأسرة بمعرفة الطب الوقائي، ووفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأصيبت الدكتورة أميرة زكي أخصائية الأمراض الجلدية بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وعُزلت بمستشفى كفر الزيات، وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت اليوم.

وفي وقت سابق، توفيت، مها جمال، ممرضة مستشفى صدر المحلة بفيروس كورونا، بعد تدهور حالتها الصحية، عقب أيام من ولادتها طفلًا، وغُسل وكُفن الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا، على مها جمال خلال فترة حملها؛ إذ أجريت لها عملية ولادة قيصرية، وأنجبت طفلًا، وعزل في الحضانة، وجاءت نتيجة تحاليله سلبية، فيما تدهورت حالة الأم حتى توفيت.

وسجلت مؤخرا مديريات الصحة ومستشفيات العزل 5 وفيات بين الأطقم الطبية، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، في محافظات دمياط والبحيرة والغربية والمنوفية، كان آخرهم الدكتور محمد وهبة، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي والروماتيزم في مستشفى فارسكور بالمحافظة الأولى، والدكتورة سلوى عبدالهادي، أخصائية جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الدوار العام.

ونعت إدارة مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة البحيرة، الدكتور سلوى عبدالهادي، التي وافتها المنية أمس الاثنين، متأثرة بإصابتها بالفيروس المستجد.

وأكدت أسرة الطبيبة الراحلة، أنها دخلت الحجر المنزلي قبل أسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل سريع، حتى توفيت.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار العام، إن الفقيدة كانت ضمن الفريق الطبي الذي عمل بمستشفى العزل خلال الفوج الماضي، وأصيبت عقب خروجها من المستشفى، وتبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وأضافت المصادر أنه جرى تطبيق العزل المنزلي للطبيبة الراحلة منذ نحو أسبوع، تناولت خلاله الأدوية المقررة لمواجهة الفيروس.