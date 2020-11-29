رحلة غوص في نويبع تنتهي بغرق طبيبة بمعهد القلب

لقيت الدكتورة هبة البحيري، طبيبة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي بالجيزة، مصرعها غرقا، اليوم الأحد، في شاطئ بجوار مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بعد فشل محاولة إنقاذها التي استمرت 24 ساعة داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي.

وأكدت مصادر، أن الطبيبة لقيت مصرعها أثناء ممارسة رياضة الغوص بأحد شواطئ نوبيع برفقة صديقاتها، موضحة أنها تم إنقاذها بعد البحث عنها في أعماق البحر، الذي استمر لنصف ساعة، وتم نقلها إلىة إحدى المستشفيات الصغيرة بالقرب من نويبع، قبل نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي في غيبوبة تامة، لتلقى مصرعها مساء اليوم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه فور إخراج الطبيبة من البحر، تبين أنها فاقدة الوعي وحدث توقف في عضلة القلب لها، وتم عمل إنعاش لها عدة مرات قبل وفاتها.

وخيمت حالة من الحزن على جميع أصدقاء الطبيبة بمعهد القلب، وأسرتها في بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن الوفاة، مؤكدين أنها كانت تتميز بحسن الخلق والطيبة والسيرة الحسنة، متمنين لها الرحمة والمغفرة بعد وفاتها.

كما نعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، بمزيد من الحزن والأسى الطبيبة هبة البحيري، التي توفاها الله إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.