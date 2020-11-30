الإحصاء: مليون وربع زيادة سكانية في 10 أشهر فقط

أعلنت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد سكان مصر صباح اليوم إلى 101 مليون و265 ألفا و178 نسمة بزيادة بلغت نحو مليونا وربع المليون نسمة خلال مدة لم تتجاوز 9 أشهر و20 يوما.

في 11 فبراير 2020 وصل عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن هذا الحدث.

القاهرة تحتفظ بالمركز الأول من حيث عدد السكان

كما أعلنت الساعة السكانية عن وصول عدد سكان محافظة القاهرة إلى 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة، متصدرة محافظات الجمهورية في عدد السكان، بينما احتلت محافظة الجيزة المركز الثاني وعدد سكانها 9 ملايين و98 ألفا و204 نسمات، وفي المركز الثالث حلت محافظة الشرقية وعدد سكانها 7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة، وفي المركز الرابع جاءت محافظة الدقهلية وعدد سكانها 6 ملايين و797 ألفا و120نسمة، ثم البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة، ثم القليوبية في المركز السادس، وعدد سكانها 5 ملايين و893 ألفا و947 نسمة.

وجاءت محافظة المنيا في المركز السابع وعدد سكانها 5 ملايين و909 ألفا و879 نسمة، وفي المركز الثامن جاءت محافظة الإسكندرية وعدد سكانها 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمات، وجاءت في المركز التاسع محافظة سوهاج وعدد سكانها 5 ملايين و463 ألفا و199 نسمة، أما المركز العاشر في عدد السكان فقد احتلته محافظة الغربية وعدد سكانها 5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد تراجع معدلات الزيادة الطبييعة للسكان، الفرق بين المواليد والوفيات، إلى 2.4% خلال العام الماضي، وهو مؤشر جيد لتراجع معدلات الزيادة السكانية بصفة عامة.