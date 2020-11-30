تفاصيل مقتل "عجوز إمبابة": زوجها مريض زهايمر والجريمة قادتها طفلة

داخل شقتها في منطقة إمبابة، كانت السيدة العجوز تجلس آمنة، لديها هموما وقصة كفاح مع زوجها المريض، هكذا كانت حياتها، قبل أن يعثر عليها جثة هامدة، وسط لغز كبير نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، في حله.

كشفت التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الجريمة فتاتين وطفلة وشاب، بغرض سرقة الضحية، حيث قتلوها خنقا، واستولوا على مشغولات ذهبية، وبدأت على الفور خطة ضبطهم، وبالفعل تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين وإعادة المسروقات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

التحريات التي جرت تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة، أوضحت أن بداية فك ألغاز الجريمة، بدأت مع ورود بلاغ إلى قسم إمبابة من الأهالي، يفيد باكتشاف جثة سيدة مسنة، ٧٩ سنة، متوفية أثر خنقها والتعدي عليها بالضرب على رأسها ووجهها.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى مسرح الجريمة.

وتبين من خلال الفحص والتحرى، أن الضحية قُتلت خنقا، وأن الجريمة بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية، وهي عبارة عن ٣ غوايش وسلسلة، وأشارت المعلومات، إلى أن الجناة استغلوا مرض زوجها، كونه مصابا بـ"الزهايمر"، وارتكبوا جريمتهم.

وبفحص الكاميرات، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وعددهم ٤ متهمين: شاب وفتاتين، وطفلة عمرها ١٠ سنوات، وبعد إلقاء القبض عليهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة، إذ قررت إحدى المتهمات أنها حال ترددها على والدتها بالعقار سكن المجني عليها، شاهدتها ميسورة الحال بمصوغات ذهبية فاستغلوا كبر سنها وزوجها صاحب الـ٨٠ سنة، لتنفيذ جريمتهم.

وأعد المتهمون خطتهم، والتي اعتمدت على الاستعانة بطفلة للطرق على السيدة، حتى تأمن بفتح الباب، ثم باغتها المتهم بالضرب، وأزهق روحها خنقا، واستولوا على المسروقات التي أمكن ضبطها بإرشادهم.