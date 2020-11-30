بلاغ للنائب العام يتهم معتز مطر بالتآمر على مصر: تموله مخابرات تركيا

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 31331 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل معتز مطر الهارب لتركيا بالتآمر على الدولة المصرية ومؤسساتها والعمالة للمخابرات التركية.

وذكر "محمود" في البلاغ المقدم منه للنائب العام، أن العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية والممولة من المخابرات التركية والتنظيم الإخواني الإرهابي يتآمر على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة، وذلك من خلال عمالته للمخابرات التركية والتي تستخدمه كأداة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.

وأضاف: "العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات وبصفة دورية من المخابرات التركية للتحريض على مصر ونشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي للبلاد وبث فيديوهات مفبركة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين ومنع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها".

وأشار محمود إلى أن الخائن معتز مطر يتلقى أموالا طائلة من المخابرات التركية لنشر الأخبار الكاذبة والتي من شأنها الإضرار بمؤسسات الدولة، وأنه يجاهر وعلى الهواء بكونه عميلا للمخابرات التركية ويعقد لقاءات تنظيمية وبصفة مستمرة مع قيادات الإخوان الهاربة لتركيا للتخطيط والتآمر ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.