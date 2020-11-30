المرأة الحديدية.. سيدات يصنعن السلاح بمصر: حبينا الشغلانة فنجحنا

أجرى الفريق جمعة عناد سعدون، وزير الدفاع العراقي، والوفد المرافق له، زيارة إلى شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، صباح أمس برفقة المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، وهو يتخيل أنّ ضباطا مهندسين سيعرضون عليه أحدث المنتجات المصرية من الذخيرة، إلا أنّ الواقع كان مختلفا.

95% من مهندسي الذخيرة سيدات

البداية كانت في وحدات إنتاج "الذخيرة الصغيرة"؛ حيث دخل الوزير ليفاجأ بـ"سيدة مهندسة" تستقبله، لتعرض عليه الإمكانيات التصنيعية في المصنع، ثم انتقل إلى وحدات إنتاج الذخيرة المتوسطة، ليفاجأ أيضا بـ"مهندسة"، تقدم نفسها له على أنّها "المديرة"، ثم تتناول الشرح، وهو ما قالت عنه المهندسة غالية الشاعر، رئيس قطاع إنتاج وتجميع الذخيرة الصغيرة بـ"مصنع 300 الحربي"، إنّ القطاع خلاف أن من تديره "سيدة"، إلا أنّ 95% من القائمين على إدارة القطاع من المهندسين "سيدات"، حيث يوجد لديها 6 مهندسات، ومهندس واحد، وقطاع الجودة 5 مهندسات، ومهندس واحد.

منتج ذو جودة عالية

وأوضحت أنّه في الوقت الحالي، لم يعد هناك وظيفة قاصرة على رجل أو سيدة، لكن هناك وظيفة يحبها العامل وينجح فيها، وهو ما يتحقق في تجربتهم، مشددة على أنّ إنتاجهم من الذخيرة ذو جودة عالية للغاية.

وأشارت إلى أنّ السيدات يعملن حاليا داخل المصنع في "أعمال إدارية"، وتأمل أن يتم مستقبلاً الاستعانة بهم في "أعمال فنية"، مشيرة إلى أنّهم شاهدوا في شركات عالمية لإنتاج الذخيرة خارج مصر، سيدات يشاركن في الإدارة أيضا، ويقومون بأعمال فنية كذلك.

دعم الوزير ورئيس المصنع

حديث "المهندسة غالية"، توافق مع ما ذكرته المهندسة نيفين ناجي، رئيس قطاع مكابس الذخيرة المتوسطة بمصنع 300 الحربي، لـ"الوطن"، مؤكدة أنّ نسبة المهندسات في قطاعها أكثر من المهندسين، وأنّهم يلقون كل الدعم من المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق عزت، رئيس مصنع "300 الحربي"، حتى تمكنوا من النجاح، والخروج بمنتج على أعلى مستوى، بعد عملهم على أحدث التقنيات، وبأعلى مستويات المعدات المتخصصة في العالم.

وأكدت رئيس "مكابس الذخيرة المتوسطة"، أنّ السيدات وصلن لـ"أعلى المناصب" داخل وزارة الإنتاج الحربي؛ فمنهن رئيس قطاع، ونائب رئيس مجلس إدارة، ونطمح أن نرى رئيس مجلس إدارة لمصانع وشركات الوزارة سيدة في المستقبل.

الاختيار بـ"الكفاءة"

وشددت المهندسة نيفين، على أنّ اختيارهم للعمل في مناصبهم يأتي بـ"الكفاءة فقط"، مؤكدة أنّهن مهندسات متخصصات في مجال عملهن، جرى تدريبهن وتأهيلهن على أعلى مستوى، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضحت رئيس قطاع مكابس الذخيرة المتوسطة بمصنع 300 الحربي، أنّ جميع العاملين بالمصنع يعملون بشغف واهتمام، خاصة مع إدراكهم أهمية الدور الوطني الذي يقومون به عبر تصنيع منتجات واحتياجات تسهم في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

15% "عمالة نسائية"

كان المهندس طارق عزت، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، صرح في حوار خاص سابق لـ"الوطن"، بأنّ 15% من عمالة المصنع "عناصر نسائية"، وأنّهن يؤدين دورهن على أكمل وجه ممكن.

وأوضح عزت، أنّ المصنع الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبراير الماضي، هو "مُجمع للصناعات الدفاعية"، يضم داخله 4 مصانع تعمل على إنتاج الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن إنتاج "رشاش مصري متعدد"، بعقول وسواعد مصرية، تصميما وتنفيذا بنسبة 100%، وأنّه اجتاز الاختبارات المعملية والميدانية بمشاركة وتعاون وثيق مع القوات المسلحة.

وأضاف رئيس "300 الحربي"، أنّهم يتعاونون مع شركة "كلاشينكوف" الروسية، التي تعد الشركة الرائدة في مجال تصنيع البنادق في العالم، لتصنيع البنادق الآلية، وكذلك يقتنون رخص تصنيع أحدث الماركات العالمية من "المسدسات"، داخل مصنعهم في أبوزعبل.

وكشف "عزت" عن تصنيع "300 الحربي" جميع أنواع ذخائر الأسلحة الصغيرة المستخدمة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، موضحا أنّ بعض خطوط الإنتاج داخل "300 الحربي"، مزودة بـ"روبوت" ليعمل بشكل آلي، وبعضها مزود بأجهزة لديها قدرات إنتاجية أكثر بـ10 أضعاف من الماكينات العادية.