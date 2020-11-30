شعبة الخضر: الطماطم بـ7 جنيهات في الأسواق غدا

تستعد أسواق الجملة والتجزئة، غدًا الثلاثاء، والذي يوافق أول أيام شهر ديسمبر، في تداول الطماطم بسعر مخفض يتراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو بأسواق الجملة، على أن يباع في التجزئة بـ7 إلى 10 جنيهات.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن أسعار الطماطم بدأت في العودة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية بعد طرح إنتاج محافظات الوجة القبلي بالأسواق، مشيرًا إلى أن جميع أصناف الخضر والفاكهة متوافرة بكميات كبيرة.

ورصد "النجيب" استمرار تراجع سعر الطماطم لتباع جملة بسعر 4 -7 جنيهات للكيلو، وفي التجزئة بـ7 لـ 10 جنيهات، أي بفارق 5 جنيهات في الكيلو مقارنة ببداية الأزمة، لافتًا إلى أن المحافظات التي طرحت إنتاجها في الأسواق هي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

وقال "نجيب"، إن التقلبات الجوية التى حدثت لم تؤثر على المعروض، ولم تصدر شكاوى من تعطل سيارات نقل الخضر والفاكهة، لافتًا إلى أن وارد الأسواق من الخضر والفاكهة يسير بشكل طبيعي.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، والفاصوليا بـ 3.5 مقابل 20 جنيهًا، والكوسة تباع بـ 3جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4 جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان بـ 3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ 3.5 مقابل 8 جنيهات والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ 3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيهًا، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.

وأضاف "لدينا إغراق في الأسواق بكل أنواع الخضراوات، ما أدى إلى تراجع كبير في الأسعار بنسبة 70%، وذلك بفضل المشروعات القومية التي نُفذت في مجال الزراعة خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى زيادة الإنتاج المحلى منها البطاطس في الأسواق، والفاصوليا والباذنجان والجوافة وباقى الخضراوات والفاكهة"، مشيرًا إلى أن ما حدث من ارتفاع طفيف في سعر الطماطم بالسوق المحلى هو أمر طبيعي.