ريهام عبدالغفور عن ارتفاع وفيات الشباب: الدنيا مش مستهلة

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حزنها الشديد لارتفاع نسبة وفيات الشباب في الفترة الأخيرة، قائلة: "الدنيا مش مستهلة".

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "بجد الواحد كل يوم بيصحى على وفاة شاب، وكل يوم بتأكد أكتر إن الدنيا مش مستهلة، ودعوتي المفضلة بقت إنّ ربنا يحسن ختامنا وميخدناش إلا وهو راضٍ عنّا".

وقدّمت الفنانة ريهام عبدالغفور، مؤخرًا، حكاية "ربع قيراط"، بطولة مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

وتناقش حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، تتناول قصة "أحمد" مصطفى درويش و"منى" ريهام عبدالغفور، والتي تقف بجواره وتضحي من أجله وتستحمل ظروفه الاجتماعيه إلى أن يتزوج عليها في شقتها الجديدة التي أشرفت عليها بنفسها.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش"، ويعرض حاليًا الحكاية الثامنة "من أول السطر".

وكانت ريهام عبد الغفور، قد كشفت في لقاءها التليفزيوني الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، أنّ أحد المعجبين أرسل لها تهديدًا بالقتل عبر "فيس بوك"، إلا أنّها قامت بحظره على الفور.

وأشارت إلى أنها قدّمت العديد من الأدوار الفنية وليست كل الأدوار على قدر ما كانت تتمنى، متابعة: "أصبحت دقيقة جدًا فى اختياراتى، وقدّمت أداور للست الجريئة في مسلسل الريان وزى الشمس وأيضًا سوق الجمعة".

وأعربت عن آملها بخوض تجربة درامية تدور أحداثها عن الإدمان والأمراض النفسية، قائلة: "هذه الموضوعات أتمنى أن أخوض فيها وأقوم بتمثيلها، وأنا دائمًا أسعى للقيام بتجسيد أدوار بعيدةً عن شخصية ريهام الحقيقية".