مصدر أمني عن "موديل هرم سقارة": التصوير في الأماكن الأثرية ليس ممنوعا

قال مصدر أمني، معلقاً على واقعة "موديل هرم سقارة"، إنّ التصوير في الأماكن الأثرية ليس ممنوعاً، لكن له ضوابط ورسوم تدفع للحصول على تصريح بالدخول لتلك الأماكن والتصوير بها.

وأضاف المصدر، أنّ واقعة تصوير فتاة داخل هرم سقارة لا يوجد بها أي اتهام جنائي، بل هي مخالفة وسيتم التحقيق فيها وتدفع الفتاة الرسوم والغرامات.

وأوضح المصدر أنّه حتى الآن لم نتلقّ أي بلاغات من الآثار بشأن ما حدث من الفتاة، أو حتى قرار من النيابة العامة بشأن الواقعة.

يذكر أنّ رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا صوراً لفتاة أطلقوا عليها "موديل هرم سقارة"، أجرت جلسة تصوير في المنطقة الأثرية لهرم سقارة بمنطقة البدرشين خلسة، ودون تصريح من الآثار.