عاجل.. مدير سقارة: إحالة واقعة جلسة تصوير "ملبنيتي" للتحقيق

تسببت جلسة تصوير لفتاة اسمها سلمى الشيمي، أمام هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد موافع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم".

ونشرت سلمى الشيمي، جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما كاتبت عليها: "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي".

وأكّد الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنَّ الأمر تمّ إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ مايلزم.

وأضاف مدير منطقة سقارة الأثرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

وعن سبب السماح لها بالتصوير ومدى قانويته، قال مدير منطقة سقارة الأثرية، إنَّها لم تخالف القانون واللائحة ودخلت للمنطقة بتذاكر سليمة والتصوير مسموح وطالما تواجدت في منطقة مفتوحة وملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية إلا أنَّ كثير من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونًا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون أو إضرارهم بالأثر.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّه أحال الواقعة، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكّد "وزيري"، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، مشددًا على أنَّ أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتمّ معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.