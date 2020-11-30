"إسكان النواب": مصر تطبق حقوق الإنسان بمفهوم شامل بتوفير السكن للفقراء

ثمن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، الاهتمام غير المسبوق من الحكومة بتوفير وتملك المواطنين من الفقراء والبسطاء للوحدات السكنية.

وقال إسماعيل، فى بيان، إن العالم كله أصبح على إدراك ووعي كاملين أن مصر أصبحت فى مقدمة دول العالم التي تطبق مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فقد أصبح المواطن المصري يتمتع بحقوقه في الإسكان والصحة والتعليم.

وأشاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وتابع أنه لأول مرة في تاريخ مصر يحظى الفقراء والبسطاء باهتمام كبير من الرئيس السيسي بإنجاز وتوفير وحدات سكنية لهم على أعلى مستوى من التخطيط الهندسي والمعماري.