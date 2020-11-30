"حتى لا تصلوا في بيوتكم".. 11 إجراء في المساجد لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف تنبيهًا وتحذيرًا للعاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، وأصحاب المصالح مع وزارة الأوقاف، حذرت فيه من التهاون مع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طاعة الله لا تتحقق بأذى الخلق، لذا يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية عملًا على تحقيق مقاصد الشرع، وانطلاقًا من وجوب الحفاظ على النفس وصونها عن كل ما يمكن أن يعرضها للخطر أو الهلاك، وعملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وقولهم "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وقالت الوزارة: عملا بما أُمِرْنا به من الأخذ بالأسباب، ووفاء بواجبنا التوعوي، فإننا نؤكد على الجميع بالتالي:

1- ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات الصحية المختصة.

2- الحرص على مسافات التباعد الاجتماعي.

3- البعد عن جميع مظاهر التزاحم.

4- الالتزام بارتداء بالكمامة في المساجد، وكذلك جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها.

5- نؤكد بشدة على أهمية اصطحاب المصلى الشخصي.

6- الحرص على علامات التباعد الموجود في المساجد وذلك للالتزام بالمسافات الآمنة.

7- استمرار غلق الأضرحة.

8- استمرار غلق دورات المياه.

9- استمرار غلق جميع دور المناسبات.

10- الاقتصار على إقامة الصلوات.

11- الالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق.

الأوقاف: سنتعامل بحسم مع أي مخالفة سواء بالمساجد أم بالجهات الإدارية التابعة للوزارة

وشددت الوزارة على جميع القيادات الدعوية والإشرافيه بجميع المديريات تكثيف المرور والمتابعة، وسرعة المحاسبة على أي مخالفة تصدر في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن من يحب بيوت الله ويحرص على أن تظل مفتوحة عليه أن يلتزم بجميع هذه الإجراءات، حتى لا يكون سببًا في أذى أي أحد من الخلق ، أو يكون سببًا في غلق بيت من بيوت الله.

كما نبهت الوزارة على جميع الجهات الإدارية التابعة لها ضرورة التزام العاملين في مقار العمل بارتداء الكمامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة سواء بالمساجد أم بالجهات الإدارية التابعة للوزارة.