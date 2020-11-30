سلمان للإغاثة يقدم خدمات علاجية وينفذ مشروع الإصحاح البيئي باليمن

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث راجع العيادات في الفترة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2,542 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 368 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 388 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 406 أفراد، وعيادة الولادة 36 حالة، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,089 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 840 فردًا.

وأجرى الفحص المخبري لـ 3,388 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,216 مريضاً، وقسم نقل الدم 8 أفراد، وقسم تخطيط القلب 4 مراجعين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1,335 شخصاً.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 11 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.

وتتضمن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري إجراء 20 جراحة في مجال القلب المفتوح استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف رئيس جمعية جراحة قلب الأطفال بالعالم الدكتور زهير الهليس.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وفي إطار متوازي، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة الرش الضبابي في مخيمات النازحين بمديرية البريقة في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.

وتتضمن الحملة التي تستمر ثلاثة أيام تنفيذ عملية الرش الضبابي في مختلف مناطق المخيمات بالمديرية عبر ثلاث عربات مستخدمة و9 عاملين رش، للقضاء على نواقل الحميات وأماكن تواجدها، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بعدن.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة أن الحملة تهدف إلى القضاء على بؤر تواجد البعوض في مخيمات النازحين، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض بين أوساط النازحين، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة يسعى إلى تحسين الوضع الصحي في جميع مديريات عدن من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية الصحية التي تقلل من حالات الإصابات بمرض حمى الضنك والأوبئة الأخرى.

وفي سياق متصل، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مواد إيوائية شملت 15 خيمة و 90 بطانية و 45 بساطا للمتضررين من الإعصار "جاتي" في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 270 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ للشعب اليمني الشقيق.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2,100 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفاد منها 2,100 أسرة.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م، ضخ 978,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 460,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.