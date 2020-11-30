الرعاية الصحية: تنفيذ 20.614 ألف عملية جراحية بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 20.614 ألف عملية جراحية منذ إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال كل المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 8 مستشفيات وتشمل مستشفى "النصر التخصصي، السلام، التضامن، الرمد، النساء والولادة، بورفؤاد، التضامن، الزهور".

وأشار الدكتور محمد عبدالله، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، إلى أن الغالبية العظمى من هذه العمليات كانت عمليات كبرى ومتقدمة وتحتاج مهارة خاصة لإجرائها، حيث شملت الجراحات التي تم إجرائها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، العديد من التخصصات منها جراحات المخ والأعصاب، وعمليات القلب المفتوح سواء للكبار أو الأطفال، وجراحات الويبل التي تم إجرائها لأول مرة لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثناعشر وجراحات القلب، بتقنية "التافي"، أو تقنية التدخل المحدود، فضلًا عن جراحات أورام العظام وعمليات التجميل وجراحات الوجه والفكين وعمليات زراعة القرنية والعديد من العمليات الميكرسكوبية الدقيقة في جميع التخصصات الطبية التي يتم إجرائها داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

وتابع: أنه خلال العام الأول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، تم إضافة أكثر من خدمة منها الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي لمرضى الأورام عن طريق القسطرة، وتفعيل خدمات القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، مشيرًا إلى استقطاب كوادر من أساتذة الطب والجراحات من الجامعات المصرية المختلفة، وذلك بهدف تبادل الخبرات معهم، وبما يحقق مستوى أعلى من الخدمة الطبية وفقًا لآخر المستجدات والبروتوكولات العلاجية العالمية.

فيما قدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل الشكر والتقدير والامتنان لكل الفرق الطبية من العاملين بالهيئة وفرعها ببورسعيد، لافتًا إلى كفاءة ومهارة كل الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة بمايؤهلهم للوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى إعادة المستويات، مثمنًا تفاني جميع العاملين وجهدهم الدؤوب للوصول بمستوى الخدمة الطبية إلى أعلى المراتب التنافسية العالمية، لافتًا إلى أن استراتيجية الهيئة التي ترتكز على الاستثمار في القوى البشرية بما يسهم في تحقيق الإنجازات لأنهم صناع الإنجاز.

وأشار "السبكي" إلى أن الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد بلغ عددهم 4841 ما بين فرق طبية وتمريضية، حيث بلغ عدد القوى البشرية من الأطباء والصيادلة 2804، بينما بلغت القوى البشرية من الكوادر التمريضية 2034، وذلك بهدف تقديم مستوى خدمة طبية لائقا ومميزا لكل المنتفعين داخل محافظة بورسعيد، وبكل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وبأعلى جودة وكفاءة بما يخدم جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وعددهم 654.766 منتفعا بالمنظومة الجديدة، دون تحميلهم مشقة العناء والسفر خارج المحافظة للبحث عن الخدمة والتخصصات الطبية الماهرة.