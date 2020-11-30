وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان تشغيل كوبري قلما العلوي التجريبي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي في الاتجاهين والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

جاء ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية) بنسبة 100%، حيث سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلاً على المواطنين منذ أبريل الماضي.

ويبلغ طول الكوبري 712 مترا شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

صرح وزير النقل، بأنَّ كوبري قلما العلوي يدخل ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد الطريق وهي كباري (الشرقاوية وقلما وعرب الرمل وكوبري طوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواي (صفط الحرية) وكوبري ( دسونس أم دينار)، وكوبري كفر الدوار وكوبري كوم إشو (كنج عثمان العلوي) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاة).

يأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه، وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه، مشيراً إلى أنَّ إنشاء هذه الكباري سيسهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.