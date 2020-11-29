وزير النقل: محاضر فورية على مخالفي ارتداء الكمامة بالمترو والقطارات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم عمل محاضر فورية على جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوها بأن حركة التشغيل بالسكة الحديد والمترو منتظمة.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الهدف من ارتداء الكمامات الطبية داخل المترو وقطارات السكة الحديد، هو الحفاظ على الركاب من عدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع قطارات المترو والسكة الحديد، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصورة مستمرة، لتوفير كل الحماية والسلامة للركاب، إضافة إلى التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وأضاف وزير النقل، أن جميع مشروعات الوزارة تتم بشكل منتظم سواء فى الأنفاق أو الطرق والكبارى أو الموانئ أو السكك الحديدية، موضحا أن فيروس كورونا لم ولن تؤثر على تنفيذ مشروعات النقل، مؤكدا أن تشغيل القطار الكهربائي أمام الجماهير سيكون فى أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد الرئيسية مثل بوابات المترو، تكون للدخول والخروج، لمنع التزويغ من دفع تذكرة القطارات، موضحا أنه لن ولم يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون تذكرة، مؤكدا أن جميع القطارات بحالة جيدة وتعمل بكامل طاقتها.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة بالتنسيق مع السكة الحديد تقوم شهريا بتشغيل قطارات جديدة مكونة من العربات الروسية الجديدة والجرارات الأمريكية على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين من أهم أولويات الوزارة.