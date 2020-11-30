المحامين تحسم ملفات الزوال خلال شهر.. والنقيب يشكل لجنة لبحث التظلمات

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، تشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال، وما يوازيها من قرارات، يتضرر منها المحامون.

ونص قرار نقيب المحامين بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وجاء نص القرار كالتالي:

أولاً: تشكل لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون. وعضوية:

1- الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام.

2- الأستاذ/ أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

3- الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

4- الأستاذ/ محمد الكسار عضو المجلس.

5- الأستاذ/ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

6- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

7- الأستاذ/ ماجد حنا عضو المجلس.

8- الأستاذ/ محمد نجيب عضو المجلس.

ثانياً: تختص اللجنة بالفصل في كافة التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة.

ثالثاً: تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما عساه يكون لدية من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.

رابعاً: أن تراعي اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية فيما لا يجاوز شهراً من الآن، لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.

خامساً: على الأستاذ الأمين العام إخطار رئيس وأعضاء اللجنة بهذا القرار.

سادساً: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نوفمبر 2020، ويعمل به تاريخ صدوره.

وكان قد قرر نقيب المحامين رجائي عطية، الخميس الماضي، إعادة خمسة وثمانين حالة من الزوال.

كما نظر السبت الموافق 21/11/2020، 177 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، وقبل منها عدد/ 154 وقرر إعادتهم من الزوال وتمكينهم من سداد الاشتراك بالنادي النهري.