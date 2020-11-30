محافظ سوهاج يتابع أعمال تحسين ورفع كفاءة طريق الكورنيش الشرقي

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تحسين ورفع كفاءة طريق الكورنيش الشرقي، اليوم، بداية من كوبري أخميم العلوي على النيل وحتى نادي هيئة قضايا الدولة، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات، رافقه المهندس زكريا أحمد، مدير عام مديرية الطرق بسوهاج، والعميد سيد نفادي، مدير إدارة مرور سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي تمت بالحارة الغربية من الطريق، كما تابع الأعمال الجارية بالحارة الشرقية، موجها إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على التزام العاملين بارتداء " الكمامات " .

كما تفقد الفقي الأشجار التي تمت زراعتها بالرصيف الشرقي بالكورنيش والتي وجه بزراعتها خلال جولته التفقدية الأسبوع الماضي، حيث تم الانتهاء من زراعة 140 شجرة ومن المستهدف زراعة 200 شجرة على طول الطريق، وذلك لإضفاء لمسة جمالية والحد بين الكورنيش والأراضي المتاخمة له .

وتفقد خلال جولته جراج حي شرق الجديد الذي تم إنشاؤه بدوران كوبري أخميم من الناحية الشرقية بمدينة ناصر، على مساحة 1000 متر ويتسع لحوالي 50 سيارة، وتم إنشاؤه لخدمة المواطنين من مرتادي الحديقة المتحفية، وديوان عام المحافظة، و متحف سوهاج القومي.

وفي سياق متصل، عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا، اليوم، بديوان عام المحافظة لبحث تطوير القطاع الثقافي بالمحافظة وتكثيف الأنشطة الثقافية، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وممثلي إدارات العلاقات العامة والإعلام، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، ومكتبة الديوان العام .

وأكد القاضي دعم المحافظ التام لقطاع الثقافة بالمحافظة، واهتمامه بإحياء الأنشطة الثقافية ونشرها في مختلفة مراكز المحافظة، موجها إلى ضرورة أن تقوم كل إدارة بوضع تصور لنشر وتسويق الأنشطة الثقافية بالمحافظة، لافتا إلى أهمية هذا القطاع الحيوي للمساهمة في اكتشاف ودعم الموهوبين، مشيرا إلى العمل خلال الفترة القادمة على تطوير وتحديث مكتبة الديوان العام لخدمة طلاب الجامعة والمواطنين من محبي القراءة والاطلاع، مقررا عقد اجتماع دوري أسبوعي لمناقشة التصورات والمقترحات، ووضع خطة عمل لتنشيط قطاع الثقافة بالمحافظة .

من جانبه أوضح مدير عام ثقافة سوهاج أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الثقافية حيث ينتمي لها أكبر عدد من الشعراء والأدباء الذين لهم اصدارات بمعرض الكتاب الدولي، بالإضافة إلى فرقة الفنون الشعبية والتي يمتد عمرها الفني إلى 75 عاما، وشاركت في العديد من المعارض والمؤتمرات بمختلف دول العالم، لافتا إلى دراسة إنشاء مسرح للعرائس وفرقة فنون شعبية من ذوي الهمم بقصر ثقافة سوهاج.