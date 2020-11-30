المحامين تشكل لجنة لتلقي الطلبات وتضع الشروط لخريجي التعليم المفتوح

شكّل نقيب المحامين، رجائي عطية، لجنة من 6 أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، موضحاً شروط قبول طلب القيد.

وأكد نقيب المحامين أنّه يُشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح، موضحا أنّها اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة.

وجاء نص القرار، أنّه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات، قررنا ما يلي:

أولاً: يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، أو حسين الجمال الأمين العام، أو أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد، أو عبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، أو ماجد حنا عضو المجلس، أو صلاح سليمان عضو المجلس.

ثانيا: يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح، إعمالاً لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، التي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة.

ولم يُجز النص ما أجازه للكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ثالثاً: على الأمين العام إخطار السادة الأعضاء بهذا القرار.

رابعاً: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.