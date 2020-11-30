"موديرنا" تعلن نجاح لقاحها لكورونا بنسبة 100%

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أنّ لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 100%، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت الشركة: "لم نلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب"، متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام.

وأوضحت الشركة أنّها ستقدم اليوم الإثنين طلبات الترخيص للقاحها ضد كورونا في أمريكا وأوروبا، مؤكدة أنّها لم تسجل أي حالات مقلقة في التجارب ضد كورونا منذ 16 نوفمبر.

وأعلنت الشركة قبل قليل، أنّ اللقاح الخاص بها فعال لجميع الفئات العمرية.