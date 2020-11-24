أستاذ علم فيروسات: لقاح "موديرنا" ستكون له الأسبقية في الخروج للنور

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" متوفرة، لكن تنتظر الترخيص، موضحًا أن ترخيصات اللقاح ستكون غير عادية كون العالم أجمع الآن في طوارئ بسبب الجائحة، وبالتالي سيكون هناك ترخيص طوارئ.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الدراسات على هذه اللقاحات أثبتت إيجابية وفاعلية تلك اللقاحات، فلقاح "موديرنا" جُرب على 42 ألف شخص، وفايزر على 32 ألف شخص، وسبوبتنيك الروسي 35 ألف شخص، والصيني على 30 ألف شخص، والبريطاني 25 ألف شخص.

وأشار أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، إلى أن كل هذه اللقاحات وصلت لنتائج مفيدة جدًا، مضيفا "على حسب خبراتنا نرى أن لقاح موديرنا سيكون أول لقاح يخرج للنور، وربما يوزع على الشعب الأمريكي في الشهر القادم، وربما يدخل بعض الدول الأخرى من خلال الاستيراد والتصدير خلال شهور يناير وفبراير ومارس المقبل".

وتابع: " توزيع اللقاحات سيكون على حسب قدرات الشركة التي توزع اللقاح ، لكن اليقين موديرنا هو اللي ستكون له الاسبقية لأنه يتطلب من لقاح فايزر الحفاظ عليه أكثر من 70 درجة تحت الصفر، لكن موديرنا 20 درجة تحت الصفر، كما أن لقاح موديرنا ممكن تركه في الهواء 24 ساعة".

وواصل: " الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الأسبقية في توزيع اللقاحات، ربما يوزع في أمريكا أولا ويصدر للخارج في أسبانيا وفي فرنسا والدول الأخرى".