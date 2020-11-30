13 عاما على عرض "هي فوضى" آخر أفلام "جو": أول بطولة مطلقة لخالد صالح

منذ 13 عامًا، وتحديدًا في شهر نوفمبر عام 2007، شهدت دور العرض السينمائي في مصر عرض آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين "هي فوضى"، وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير أبرز الملامح الفنية للفيلم.

أول بطولة مطلقة للراحل خالد صالح

يعد فيلم "هى فوضى" أول بطولة مطلقة للفنان الراحل خالد صالح في السينما، حيث جسد شخصية "حاتم" أمين الشرطة الفاسد، وشارك في البطولة كل من يوسف الشريف، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وهالة فاخر.

التعاون الأول والأخير بين ناصر عبدالرحمن ويوسف شاهين

كتب السيناريست ناصر عبدالرحمن القصة والسيناريو والحوار، وهو التعاون الأول والوحيد بينه وبين المخرج يوسف شاهين، واُعتبر الفيلم بمثابة عودة للسيناريست ناصر عبد الرحمن بعد غياب 4 سنوات من كتاباته لمسلسل "شباب أون لاين" عام 2003.

تعاون عمرو عبدالجليل مع يوسف شاهين بعد غياب 13 عاماً

يعتبر المخرج يوسف شاهين هو مكتشف الفنان عمرو عبدالجليل، فقدمه في دور البطولة بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990، وفي عام 1994 شارك عمرو عبدالجليل في فيلم "المهاجر"، وتوقف التعاون بينهما لمدة 13 عامًا حتى قدما فيلم "هى فوضى".

المشاركة الأولى لهالة صدقي أمام يوسف شاهين

يعد "هي فوضى" الفيلم الوحيد الذي شاركت في بطولته الفنانة هالة صدقي أمام المخرج يوسف شاهين، كما كان البطولة الأولى لكل من يوسف الشريف ومنة شلبي أمامه أيضًا.

يذكر أن المخرج يوسف شاهين صاحب رحلة سينمائية ممتدة لـ57 عامًا، قدم من خلالها 40 فيلمًا تعاون خلالها مع كبار النجوم واكتشف آخرين التحقوا بمدرسة يوسف شاهين ليصبحوا نجوماً في ما بعد.

ورحل "شاهين" عن عالمنا في27 يوليو عام 2008 عن عمر ناهز 82 عامًا ليعود للإسكندرية، ويدفن في مقابر الكاثوليك بالشاطبي.