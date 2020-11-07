فيفي عبده تهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا: "ربنا يسعدكم ويهنيكم"

هنأت الراقصة الاستعراضية، الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، بمناسبة عقد قرانهما أمس الجمعة، إذ نشرت صورة تجمعهما بالموسيقار هاني مهني والد العروس، والفنان خالد صالح والد العريس، الذي ظهر فيها بطريقة "فوتوشوب" من تصميم محمد جابر، مدير تسويق بإحدى الشركات العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت "فيفي عبده"، معلقة على الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام: "ألف مبروك النهارده فرح العروسة هنادي ابنة أخويا وصديق العمر هاني مهنا، والعريس أحمد ابن الفنان الغالي المحترم خالد صالح الله يرحمه.. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب".

وفي وقت سابق، قال محمد جابر، إنه أراد أن يقدم هدية وتهنئة خاصة للعريس، وفق ما صرح به لـ"الوطن"، موضحا: "حبيت أباركله بطريقتي على زواجه، ومفيش أنسب من إني أحط صورة الفنان خالد صالح كأنه حاضر".

وربط محمد فكرته، بما أحس به هو أيضا خلال حفل زفافه، إذ أنه فقد أيضا والده، وأحس بما يجول في خاطر "أحمد"، معبرا: "حسيت الشعور في يوم من الأيام، عنيا كانت بتدور على والدي في وسط الناس، فقررت أسيب ذكرى حلوة لابن خالد صالح".