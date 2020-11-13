فيديو.. رد فعل مؤثر للصاوي لحظة مشاهدته "خالد صالح" في زفاف ابنه

تأثر الفنان الكبير خالد الصاوي عند مشاهدته لصورة صديقه الفنان الراحل خالد صالح في عقد قران نجل الأخير أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا، الذي أقيم قبل أسابيع عدة، والمُعدلة بواسطة برنامج "فوتوشوب" من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصاوي في مقابلته مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن" وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إنه لم يشاهد هذه الصورة وقت تداولها، مضيفاً: "صورة حلوة أوي، أنا ومي مراتي كنا موجودين في اليوم ده" وذلك في إشارة منه إلى ليلة عقد القران.

وأشار إلى أنه شعر حينها وكأنه يحتفل بزفاف نجله بالضبط، لا سيما وأنه يحب هنادي مهنا على الصعيد الشخصي، حيث دعا المولى عز وجل بأن يحفظهما من كل سوء في حياتهما الزوجية.

"وش تاني" برنامج أسبوعي يقدمه الزميل خالد فرج كل خميس عبر موقع "الوطن"، وقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وشهد حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا حضور علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى كل من تامر حسني، وكوكبة من نجوم الوسط الفني.

وفي السياق ذاته، اعتذرت هنادي مهنا للثلاثي عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا عن الهجوم الذي شنه والدها الموسيقار هاني مهنا عليهم، واتهامه لهم بحضور حفل زفاف ابنته على أحمد خالد صالح دون توجيه أي دعوة لهم.

وأكدت هنادي في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها هي التى وجهت الدعوة للثلاثي لحضور الفرح وأنها طلبتهم للغناء، واعتذرت لهم عما حدث وشددت على أنها تشرفت بغنائهم في فرحها.