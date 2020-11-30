تجار: تراجع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 70% خلال موسم الشتاء

أفاد تجار السيارات المستعملة، أن هناك تراجعا بنسبة 70% في سوق السيارات المستعملة، فى جميع المحافظات، خلال أشهر فصل الشتاء.

وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن ركود سوق المستعمل وتراجعه يؤثر بشكل كبير على شراء الزيرو، حيث إن شريحة كبيرة من عملاء السيارات الجديدة، يعتمدون بشكل أساسي على بيع سياراتهم ذات الطراز القديم في أسواق المستعمل، واستبدالها بسيارة من الطراز الجديد، ومع الركود الحاصل بسوق المستعمل يؤثر بالسلب على مبيعات سوق السيارات الجديدة.

وأشار "السبع"، إلى أن انخفاض الدولار بالإضافة إلى سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا، كان له الأثر فى تقليل حدة الركود بسوق السيارات الجديدة.

ونوه إلى أن للعملة وانخفاض سعر الدولار الأثر البالغ في زيادة معدل المبيعات، ولكن ليس بالمعدل المرجو منه، حيث إن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 8% من بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ومن جهته قال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن فصل الصيف هو موسم بيع وشراء السيارات الزيرو والمستعمل حيث تنشط حركة المبيعات، لافتا إلى أن سوق المستعمل تراجع بنسبة 70% فى موسم الشتاء بسبب ما وصفه بالعشوائية في تجارة السيارات المستعملة، ودخول منصات البيع الإلكتروني، وانتشار عمليات البيع الفردي التي باتت تهدد بقاء السوق واستمرارها، دعيا إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعرقل السوق.

وقال خالد الأمير، تاجر سيارات مستعملة، إن تجار وأصحاب معارض سيارات مستعملة، بعد تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعرضوا لتراجع كبير فى عمليات بيع السيارات المستعملة في السوق المحلية.

وأضاف أن عددا كبيرا من التجار تجاوز هذه الأزمة باللجوء إلى المنصات الإلكترونية، إلا أن الإقبال لايزال محدودا نتيجة مخاوف الناس من تعرضهم لأى أعمال احتيالية بالمقارنة بالمعارض.

وقال "المبيعات ضعيفة جداً، نبيع بتخفيض هامش ربح كبير إلا أننا لم نبع سوى سيارتين منذ بداية العام، وتراوحت نسبة التراجع بين 50- 70%، وأحيانا أكثر من ذلك على بعض أنواع السيارات وخاصة الفاخرة التى توقفت تماما"، وأكد أن كل هذه العوامل كان لها التأثير الأكبر في حجم المبيعات في السوق، سواء للمستعمل أو الجديد، إضافة إلى تخوف الناس من القيام بشراء سيارة جديدة أو تغيير السيارة الحالية، وفضل الكثيرون الانتظار لمعرفة تحرك الأزمة الاقتصادية العالمية وتوجهاتها وتأثيرها على الاقتصاديات المحلية.