"إلحاق العمالة" تطالب بتسهيل إجراءات "البصمة" لسفر المصريين للسعودية

طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الحكومة بالتدخل سريعًا لدى السفارة السعودية ووزارة العمل السعودية بالتنبيه على شركة "تسهيل" السعودية العاملة في مصر، بسرعة عمل البصمة الحيوية "بصمة العين والأيدي" للعمالة المصرية الحاصلة على تأشيرات للعمل بالسعودية والسفر للعمل، وقالوا إن تأخر البصمة للمسافرين يضر بمصالح العامل المصري، وكذلك نشاط نحو 1200 شركة مصرية تعمل في هذا المجال.

وقال عبد الرحيم المرسي عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن هناك تضررا كبيرا لدى شركات إلحاق العمالة للحصول على خدمات تأشيرات السعودية بسبب شركة "تسهيل"، مؤكدا أن إجراءات عمل البصمة الحيوية تتجاوز الشهر، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على الشركات.

وأوضح أن السعودية هي الدولة العربية والخليجية الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، وتستضيف المملكة أكثر من 2.5 مليون عامل مصري من كافة المهن تليها دولة الإمارات ثم الكويت ثم قطر وعمان والبحرين.

وكانت الشعبة قد كشفت عن عودة الطلب الخليجي على الأطباء والممرضين المصريين والفنيين خلال الأشهر الماضية، ومنها السعودية التي طلبت أطباء وممرضين مصريين، لأول مرة منذ بدء أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، كما فتحت «الإمارات» باب إلحاق العمالة المصرية حسب الحاجة ودون تقييد بمسمى وظيفي، في ظل استمرار الإجراءات المشددة على استقبال العمالة الخارجية في «الكويت».

ووفر قطاع العمالة أكثر من نصف مليون فرصة عمل بالخارج خلال العام المنصرم 2019، ثم جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقطاع وتصيبه بالشلل التام لمدة 8 أشهر متواصلة عانى خلالها القطاع ما لم يعانيه خلال 3 عقود مضت.