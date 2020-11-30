"الوطنية للانتخابات" تعلن فوز 8 مرشحين بعضوية مجلس النواب ببني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة بني سويف على المقاعد الفردية، والتي تنافس عليها 16 مرشحا على 8 مقاعد، وجائت النتائج كالتالي.

أسفرت النتائج عن خسارة عضوا مجلس نواب في جولة الإعادة وهما عبد الرحمن برعي مرشح حزب حماة الوطن، وعصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن، وفوز نائبان حاليان وهما حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، وعبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور .

وحصل حزب مستقبل وطن على 3 مقاعد، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على مقعدين، تحت مسمى تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، بينما نجح مرشح حزب النور ومستقلان.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف والمخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، فاز كلأ من محمد سيد كامل، وشهرته رمضان ابو حسان، حزب مستقبل وطن، و محمد رجب مستقل.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، فاز مرشحا حزب الشعب الجمهوري، والنور، بمقعدي الدائرة وهما محمد سيد جنيدي وشهرته دكتور محمد جنيدي، حزب الشعب الجمهوري، وعبد الحكيم مسعود، حزب النور النائب الحالي عن الدائرة.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز إهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، فاز اللواء سامي توفيق، مستقل بالمقعد.

وفي الدائرة الرابعة، والمخصص لها 3 مقاعد، تنافس عليهما 6 مرشحين، فاز مرشحا حزب مستقبل وطن ومرشح حزب الشعب الجمهوري بمقاعد الدائرة الثلاث وهم : حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، النائب الحالي عن الدائرة، و طه أبو الناظر، حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس ابو زيد، حزب الشعب الجمهوري.