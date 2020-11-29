محافظ بني سويف يبحث خطة للكشف عن فيروس "سي" لطلاب أولى إعدادي

بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي، خطة الاستعدادات الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب الصف الأول الإعدادى، التي من المقرر انطلاقها أول ديسمبر المقبل، وتستهدف الكشف على نحو 67 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور حسن سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحي، أن الفرع أتم استعداداته لبدء الحملة، خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، وتدريب وتجهيز الفرق المشاركة في المبادرة، البالغ عددها 15 فريق، لإجراء المسح في 422 مدرسة إعدادي و120 معهد أزهري إعدادي بإجمالي مستهدف 67 ألف و62 طالبا وطالبة.

وأضاف مدير الفرع أنه تم اليوم الأحد عقد تدريب لجميع الفرق المشاركة في الحملة، التي تضمنت التدريب على استخدام الكواشف، والإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى وكيفية التسجيل، بمشاركة وتحت إشراف أطباء والتنفيذيين من التأمين الصحي: الدكتورة هبة محمد حسن، منسق عام الحملة، وأعضاء لجنة الإشراف الدكتورة مها رويعى، وصفاء كمال وغادة عبد الله.