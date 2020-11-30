محافظ بني سويف يناقش استعدادات المنظومة الطبية للتعامل مع كورونا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للصحة، لمراجعة كافة الاستعدادات والجاهزية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا لكافة السيناريوهات المحتملة، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.

في بداية الاجتماع، أكد المحافظ على الدور الكبير والجهد المخلص الذي تقوم به المنظومة الطبية بكامل عناصرها لمجابهة تداعيات الفيروس، مشددا على أهمية التزام الأطقم الطبية والتمريض بإجراءات الوقاية الشخصية حفاظا عليهم، حيث أنهم يمثلون صمام الأمان وخط الدفاع الأول لمواجهة تداعيات المرض، مطالبا بضرورة الإبلاغ اليومي عن أية نواقص في المستلزمات الطبية والوقائية لسرعة توفيرها، وشدد على أهمية الوعي لمواجهة التداعيات.

وناقش المحافظ تقرير مديرية الصحة الذي استعرضه وكيل الوزارة، وتضمن الإجراءات المنفذة حاليا تجاه الفيروس، والاستعدادات المتوافرة ومستوى الجاهزية في حالة ظهور موجة ثانية من الفيروس، حيث تم استعراض عدد أسرة العناية المتاحة، ونسبة المشغول منها، وتأكد من خلال التقرير توافر الأسرة بشكل جيد استعدادا لكافة السيناريوهات المحتملة.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى المستشفيات المخصصة لعزل حالات كورونا في المرحلة الحالية، والمتاحة في حالة زيادة الحالات، حيث يتم استقبال الحالات الايجابية حاليا في مستشفيات "ناصر العام، والصدر والحميات والعناية المركزة بمستشفى الواسطى" وجاري تجهيز مستشفى التأمين الصحي لاستقبال حالات كورونا عند الحاجة.

وناقش المحافظ موقف الخدمات العلاجية للمرضى غير المصابين بكورونا، مطمئنا على توافر الخدمة الصحية بالشكل المطلوب في الوقت الراهن وفي حالة الدخول في سيناريوهات أخرى من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم تقديم الخدمات العلاجية الأخرى بمستشفيات "التخصصي، والجامعي، وببا المركزي، واهناسيا المركزي" وتوجد خطط بديلة استعدادا لكل المراحل، بجانب توافر برتوكولات العلاج المقررة حسب تعليمات وزارة الصحة، فضلا عن توافر مخزون كاف من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بكورونا.

كما ناقش جهود الرقابة على الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة، مشددا على أهمية تكثيف الحملات الرقابية، لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة صور احتكار أوالتلاعب والغش التجاري في المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بكورونا، والاطمئنان على اتباع المنشآت الطبية الخاصة إجراءات الوقاية والتعليمات الاحترازية، مع التشديد على تطبيق القانون على المخالفين. واطمأن المحافظ على تواصل جهود إدارة الأمراض المتوطنة في أعمال التطهير، حيث اتضح من تقرير الصحة أن الأعمال متواصلة في تطهير المنشآت الحكومية الطبية، وغير الطبية، والمنازل التي يثبت بها حالات ايجابية لكورونا، وذلك حسب اشتراطات وتعليمات وزارة الصحة.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الناصر حميدة ، إنَّ وزارة الصحة تستهدف زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وتطوير المستشفيات خلال العام المالى الجارى، لافتًا إلى تزويد مستشفى بسيون المركزى وحميات بسيون بعدد "10مونيتور" لزيادة أسرة العناية المتوسطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

في وقت سابق، أعلنت إدارة مستشفى المنشاوي العام بالغربية، عن قبول تبرع بجهاز تنفس غير اختراقي "باي باب" من زملاء الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد في الغربية، الذي توفى الأسبوع الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.