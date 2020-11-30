الوطنية للانتخابات تعلن أسماء 15 فائزا بعضوية مجلس النواب بالمنيا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء 15 نائباً فازوا خلال الانتخابات التي جرت داخل 5 دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، وتم تأجيل دائرة ديرامواس لموعد لم يتحدد بسبب إدراج أحد المرشحين.

في الدائره الأولى بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، التي تضم 3 مقاعد فاز كل من: أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، على فهمى إسماعيل بدوى، عثمان المنتصر عبد الرحمن، وجميعهم عن حزب مستقل وطن.

وفي الدائره الثانية بمركزي سمالوط ومطاي، تضم 3 مقاعد، فاز كل من مجدي ملك مكسيموس، محمد نشأت محمد حسن، توحيد تامر على محمد، وجميعهم عن حزب مستقبل وطن.

وفي الدائره الثالثة مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، تضم 4 مقاعد، فاز كل من: إيهاب عبدالعظيم جابر، الوفد الجديد، أحمد عبد المحسن حته، الشعب الجمهوري، سعودى عبدالرحمن عبد الغفار، مستقبل وطن، مصطفى خالد فتح الباب، الشعب الجمهوري.

وفي الدائره الرابعة مركز وبندر أبوقرقاص، تضم مقعدين فاز كلا من: حسام محمود أحمد وشهرته حسام أبو زيد، أحمد محمد عبد المنعم، والاثنان مستقلان.

وفي الدائره الخامسة بمركز وبندر ملوي، تضم 3 مقاعد، فاز كل من: رياض عبدالستار حسن، عن مستقبل وطن، محمدعبد الحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، ومحمد مصطفى محمود، مستقل.