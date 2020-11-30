"مستقبل وطن" يحصد 9 مقاعد بانتخابات مجلس النواب بالمنيا وفوز 3 مستقلين

أسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل 5 دوائر انتخابية بالمنيا، عن خروج 4 نواب، من بين 10 خاضوا الجولة الثانية، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين خرجوا في الجولتين إلى 12، منهم 8 في الجولة الأولى، وهم: العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مستقل، أحمد شمردن، حماة الوطن، اللواء أحمد شعراوي، مستقبل وطن، حمادة علي، مستقبل وطن، مجدي سعداوي، مستقبل وطن، أشرف شوقي، مستقل، عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، شريف نادي، عن نداء مصر.

كما خرج 4 نواب سابقين في الجولة الثانية وهم، سيد عبد الوهاب أبوبريدعه، مستقل، سمير رشاد، حماة الوطن، محمد بدوي، حماة الوطن، حسين غيته المصري الديمقراطي، وذلك خلال جولة الإعادة التي تنافس فيها 30 مرشحاً، بينهم 10 نواب للفوز بـ15 مقعداً.

وحافظ 6 نواب على مقاعدهم في جولة الإعادة بحصولهم على أعلى الأصوات، وهم: عثمان المنتصر في دائرة بندر ومركز المنيا، إيهاب عبد العظيم في دائرة مغاغة، محمد أبوزيد ورياض عبدالستار في دائرة ملوي، ومجدي ملك وتوحيد عامر في دائرة سمالوط ومطاي.

وحافظ مرشحو حزب مستقبل وطن الـ9 على تقدمهم وحصلوا على أعلى الأصوات في جميع الدوائر الخمس، يليه حزب الشعب الجمهوري، الذي حصل اثنان من مرشحيه على أعلى الأصوات في دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة، فيما خرج مرشحو 3 أحزاب هي المصري الديمقراطي وحماة الوطن والإصلاح والتنمية في جولة الإعادة، فيما فاز 3 مرشحين مستقلين منهم واحد في دائرة ملوي، واثنان في دائرة أبوقرقاص، من بين 10 خاضوا جولة الإعادة.

وأسفرت النتائج، طبقاً لأصوات الداخل، في الدائرة الأولي بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، وتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد حصل 3 عن حزب مستقبل وطن على الأصوات، وهم: أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، 70941 صوتاً، وعلى فهمى إسماعيل بدوى، 64813 صوتاً، وعثمان المنتصر عبد الرحمن، 58968 صوتاً.

وفي الدائرة الثانية بمركزي سمالوط ومطاي، تنافس فيها 6 مرشحين، للفوز بـ3 مقاعد، حصل 3 عن حزب مستقبل وطن على أعلى الأصوات، وهم: مجدي ملك مكسيموس، 87134 صوتاً، ومحمد نشأت محمد حسن، 103704 أصوات، وتوحيد تامر على محمد، 84249 صوتا.

وفي الدائره الثالثة وتضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، تنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، حصد 4 منهم أعلى الأصوات وهم: إيهاب عبدالعظيم جابر، الوفد الجديد، 87814 صوتاً، وأحمد عبد المحسن حتة، الشعب الجمهوري، 86958 صوتاً، وسعودى عبدالرحمن عبد الغفار، مستقبل وطن، 80578 صوتاً، ومصطفى خالد فتح الباب، الشعب الجمهوري، 82953 صوتاً.

وفي الدائرة الرابعة، وتضم مركز وبندر أبوقرقاص، تنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين وجميعهم مستقلون، حصد اثنان منهم أعلى الأصوات، وهما: حسام محمود أحمد وشهرته حسام أبو زيد، 45644 صوتاً، وأحمد محمد عبد المنعم، على 62208 أصوات.

وفي الدائرة الخامسة بمركز وبندر ملوي، تنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، حصد 3 منهم أعلى الأصوات، وهم: رياض عبدالستار حسن، عن مستقبل وطن، 47584 صوتاً، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، 66634 صوتاً، ومحمد مصطفى محمود، مستقل، 45291 صوتاً.