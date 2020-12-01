في يومهم العالمي.. روشتة وقاية مرضى الإيدز من كورونا

وباء اجتاح العالم حصد آلاف الأرواح من مشارق الأرض حتى مغاربها، يهاجم الجهاز المناعي للجسم، دفع وزارات الصحة في كافة الدول وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية إلى التشديد على ضرورة تقوية المناعة باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وبات التحدي الأكبر أمام مرضى "الإيدز" الناجم عن فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في) كيف عليهم مواجهة مرضين كلاهما يهاجم الجهاز المناعي.

في وقت سابق، وقبل اليوم العالمي للتوعية بمرض"الإيدز" الموافق 1 ديسمبر من كل عام، كشفت الأمم المتحدة عن تراجع كبير "يعيدنا 10 سنوات للوراء"، بحسب تعبيرها، في التقدم العلمي بمواجهة مرض الإيدز، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف جميع البحوث العلمية المهمة.

وتفيد أحدث البيانات عن عام 2019 بأن 38 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بفيروس (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز، وهو ما يزيد بواقع مليون شخص عن عام 2018، بحسب شبكة سكاي نيوز.

كيف يقي مرضى الإيدز أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا؟

مرضى الإيدز يعانون من نقص في المناعة من الأساس، وبالتالي هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وعليهم تجنب الأماكن المزدحمة وعدم الاختلاط بالآخرين إلا في حالات الضرورة، وبحسب قول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إذا اضطر الشخص المصاب بالإيدز الخروج من المنزل لا بد من ارتداء الكمامة و"الفيس شيلد" وقفازات اليد مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

التعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميا لرفع المعنويات وتقوية المناعة

التغذية السليمة والوجبات ذات العناصر الغذائية المتكاملة شئ أساسي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمرضى الإيدز، وبحسب تصريحات الدكتورة نهلة لـ"الوطن" يفضل تناول المكسرات، وفي حال عدم توافرها ينصح بتناول السمسم كمقوي للمناعة ومضاد الأكسدة.

إضافة إلى ما سبق أوصت استشاري المناعة بتناول اللب الأبيض المقوي للمناعة والتعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميا لرفع المعنويات وتقوية المناعة، مع ممارسة الرياضة قدر الإمكان، مع الحرص على الفحص الدوري والتحاليل المستمرة.