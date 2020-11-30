الصيدلي المثير للجدل: مستعد لعلاج محافظ المنوفية من كورونا بخلطة أعشاب

قال الدكتور حاتم جمعة، الصيدلي المثير للجدل وصاحب علاج كورونا بالأعشاب، أنه مستعد لعلاج اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعد الاعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وعدد 5 من العاملين بمكتبه .

وأكد حاتم جمعه، أنه عالج الكثير من الحالات المصابة بالفيروس بواسطة خلطة طبية يقوم بتحضيرها داخل صيدليته، ما أثار الجدل من جديد حول الصيدلي ومدى نجاحه في علاج مصابي الفيروس.

الجدير بالذكر أن الصيدلي حاتم جمعة، سبق وأكد أن العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد، تم تجربته علي عدد من المصابين بنشبة شاء 100%، وأثار الصيدلي الجدل علي مدار السنة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانه علاج الحالات المصابة بخطلة عشبية يقوم بإعدادها.

وأكدت نقابة الأطباء بالمنوفية، في بيان سابق لها، أنها وجهت محامي النقابة برفع دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، ادعي اختراع علاج لفيروس كورونا، دون ترخيص بذلك، وأوضحت نقابة أطباء المنوفية في بيانها، أن النقابة اتخذت تلك الإجراء بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بإجراءاتها وإبلاغ النيابة العامة .

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أصدر في وقت سابق أيضا، قرارا بالغلق الإداري لصيدلية حاتم جمعه بعد عرض مذكرة عليه من قبل مديرية الصحة بالمنوفية تفيد بوجود مخالفات بالصيدلية وبيع خلطة عشبية علي أنها علاج لفيروس كورونا المستجد وبيعه للمواطنين .