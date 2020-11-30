وفاة طبيب بجامعة الزقازيق إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الدكتور مروان عطية أستاذ الباطنة والكلي بكلية الطب بجامعة الزقازيق، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت كلية الطب بجامعة الزقازيق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفقيد، وكتبت في منشور تداوله زملاء الطبيب: "تنعي كلية الطب البشري جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور مروان عطية، أستاذ الباطنة والكلي بالكلية شهيداً بإذن الله.. سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وانهالت التعليقات والدعوات للطبيب الراحل بأن يرحمه الله عز وجل ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل أعلن عبر حسابه بفيس بوك عن إصابته بالفيروس.. وكتب: "بين إيدك يارب".