هيثم الحريري يغادر البرلمان رسميا بعد خسارته بـ30 ألف صوت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة انتخابات جوله الإعادة لـ5 دوائر في مدينة الإسكندرية، بإعلان أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان للدورة المقبلة.

ووفقاً لإعلان الهيئة النتيجة النهائية؛ تبين خسارة النائب هيثم الحريري رسميا في الانتخابات البرلمانية، وفوز اثنين من مرشحي حزب مستقبل وطن، وهما النائب محمد جبريل محمد حسين والنائب محمود سامح عبدالحميد أمين.

وأدلى 90 ألفاً و463 ناخباً بأصواتهم في الدائرة الثالثة "محرم بك"، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 77 ألفاً و2 صوت، والباطل 13 ألفاً و461 صوتاً.

وطبقاً للنتائج الرسمية، حصل المرشح محمد جبريل "مستقبل وطن" على 56 ألفاً و56 صوتاً، ومحمود قاسم "مستقبل وطن" 43 ألف صوت، ليحسما مقعدي دائرة محرم بك.

بينما خسر كل من المرشح هيثم الحريري، بحصوله على 30 ألفاً و74 صوتاً، وعمرو كمال على 24 ألفاً و874 صوتاً.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعداً فردياً بـ5 دوائر بالنظام الفردي، هي الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل.

وانتهت رحلة النائب هيثم الحريري تحت القبة، بإعلان خسارته رسمياً، لتنتهي مسيرته بعد الكثير من المواقف المثيرة للجدل ما بين مشادات بينه وبين نواب آخرين، وصولاً إلى توجيه اتهامات ضده ورفع دعاوى لإسقاط عضويته.

وكانت آخر وقائع النائب هيثم الحريري، بلاغ ضده يتهمه بالجمع بين راتبين بالمخالفة للقانون، مقدم من المحامي محمد رمضان عبدالمنعم.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مقدم من المحامي "محمد. ر. ع"، بتضرره من قيام النائب هيثم أبو العز الحريري بالجمع بين راتبين، وذلك من خلال تقاضيه مبالغ مالية عبارة عن رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، محل عمله السابق، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه من مجلس النواب، وذلك بالمخالفة للقانون.