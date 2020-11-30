انتخابات نواب بني سويف: 12نائبا من برلمان 2015 يرحلون و"العمدة" مستمر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف على المقاعد الفردية، التي تنافس عليها 16 مرشحا على 8 مقاعد.

وبتلك النتيجة، خسر 12 نائبا من برلمان 2015، حيث كان نصيب المحافظة 17 مقعدا، فيما يستكمل 5 نواب من المجلس السابق، عقب فوزهم في الانتخابات، سواء بنظام القائمة أو الفردي.

ويمكن قراءة المشهد الانتخابي من بدايته وحى إعلان النتيجة كالتالي:

أولا: نواب لم يترشحوا للانتخابات، وهم: هشام مجدي، ونهى الحميلي، وعاطف عبد الجواد، ومجدي بيومي، وعلي ابو دولة، و جمال هندي، وهشام سليم.

ثانيا: نواب خسروا المعركة الانتخابية عقب ترشحهم وهم: عصام خلاف، وعبد الرحمن برعي، محمود عزت ابو عزوز، بدوي النويشي، محمد كساب.

نواب من مجلس 2015 فازوا في انتخابات 2020 وهم : حسام العمدة، عبد الله علي عبد الله مبروك، علي بدر، ميرفت ميشيل، وعبد الحكيم مسعود.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتائج انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية بمحافظة بني سويف، والتي جاءت كالتالي:

- في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف والمخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، فاز كلأ من محمد سيد كامل، وشهرته رمضان ابو حسان، حزب مستقبل وطن، و محمد رجب مستقل.

- وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، فاز مرشحا حزب الشعب الجمهوري، والنور، بمقعدي الدائرة وهما محمد سيد جنيدي وشهرته دكتور محمد جنيدي، حزب الشعب الجمهوري، وعبد الحكيم مسعود، حزب النور النائب الحالي عن الدائرة.

- وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز إهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، فاز اللواء سامي توفيق، مستقل بالمقعد.

- وفي الدائرة الرابعة، المخصص لها 3 مقاعد تنافس عليها 6 مرشحين، فاز مرشحا حزب "مستقبل وطن"، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" بمقاعد الدائرة الثلاث، وهم: حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، النائب الحالي عن الدائرة، وطه أبو الناظر، حزب "مستقبل وطن"، وأحمد علي عباس أبو زيد، حزب "الشعب الجمهوري".