وزير الدفاع يشهد البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وتناول مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجى مع الدول ذات الاهتمام المشترك لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقائمين على البحث، مؤكداً أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.