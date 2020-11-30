غلق وتشميع قاعات الأفراح غير المرخصة بأبو النمرس

قامت أجهزة مركز ومدينة أبوالنمرس، بشن حملة مكبرة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لغلق وتشميع ورفع إشغالات قاعات الأفراح التي تدار بدون ترخيص وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بطريق "المريوطية - شبرامنت"، وتم خلالها مصادرة محتوياتهم وإيداعها بمخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد

من ناحية أخرى قامت محافظة الجيزة، بتنفيذ عدد من الإجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد، تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع)، حفاظاً على سلامة المواطنين.

انشاء 6 مطبات صناعية طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم إنشاء عدد 6 مطبات صناعية طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع)، بواقع 2 مطبا صناعيا فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة لإرشاد قائدب المركبات بالمطبات، وذلك لتهدئة السرعات حفاظاً على السلامة العامة، وذلك بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تركيب كبارى المشاة للمواطنين والمقرر إنشاءها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.

تركيب وسيلة مضيئة أمام كل مطب صناعى

وقال محافظ الجيوة إنه تم تركيب وسيلة (عيون قط) مضيئة، أمام كل مطب صناعى على حدا، وكذا مجموعات عيون قط (فسفورية) أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة، لإلزام وإرشاد قائدي السيارات بتخفيف السرعة لتحقيق السلامة المرورية، وللحد من الحوادث، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق حيث تم إضاءة أعمدة الإنارة (هاى ماست) بطريق الفيوم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام (خفرع – منقرع) لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكد "راشد"، أن المحافظة لن تدخر جهداً فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.