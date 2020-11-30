"الصحة" تشيد بجهود المنيا في الموجة الأولى لكورونا: نموذج يُحتذى به
كتب:
اسلام فهمي
07:34 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
محافظ المنيا يلتقي وفد الصحه
أشادت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، بالجهد الذي بذلته المنيا في مواجهة الموجة الأولة من فيروس كورونا، من خلال روح الفريق والدعم اللامحدود من المحافظة للقطاع الطبي، مما ساهم في تقليل تداعيات الموجة الأولى والسيطرة على الوضع بشكل كبير.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد من وزارة الصحة يضم الدكتور سمير الدميري، مدير المكتب الفني لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور سامي إسحاق، مدير مساعد برنامج الصحة باليونيسف، والدكتورة نجلاء عرفة، مدير مساعد برنامج التغذية باليونيسف، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد خليلن مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور أوليفر بتروفيش، مدير القطاع الصحي بمكتب اليونيسف بمصر.
ناقش المحافظ مع الوفد الإجراءات الخاصة بالبدء في رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في 5 وحدات صحية بـ3 مراكز بالمحافظة وهي ملوي وبني مزار والمنيا، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيزات وكذلك البرامج التدريبية، لتصبح المنيا نموذجا يحتذى به في خدمات الرعاية الأولية.
وقال المحافظ، إن القطاع الصحي يشهد حاليا نقلة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطن، وفي مقدمتها الصحة، حيث تم إنهاء 79 مشروعا، بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وقد ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة للمنظومة الطبية، ممثلة في مستشفيات وزارة الصحة وجامعة المنيا.
وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء 10 وحدات رعاية صحية بقري (المطاهرة / سفاى / منشأة دعبس / منشأة النصر / شوشة ، شرارة / سيلة الشرقية / الشيخ مسعود / منشأة حلفا / جزيرة شارونة) كما يجرى حاليا إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ، وتطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة، ضمن مبادرة (حياة كريمة)، كما يجرى تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل بأبا الوقف بمركز مغاغة، وبقرية حلوة بمركز مطاي.