"الصحة" تشيد بجهود المنيا في الموجة الأولى لكورونا: نموذج يُحتذى به

أشادت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، بالجهد الذي بذلته المنيا في مواجهة الموجة الأولة من فيروس كورونا، من خلال روح الفريق والدعم اللامحدود من المحافظة للقطاع الطبي، مما ساهم في تقليل تداعيات الموجة الأولى والسيطرة على الوضع بشكل كبير.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد من وزارة الصحة يضم الدكتور سمير الدميري، مدير المكتب الفني لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور سامي إسحاق، مدير مساعد برنامج الصحة باليونيسف، والدكتورة نجلاء عرفة، مدير مساعد برنامج التغذية باليونيسف، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد خليلن مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور أوليفر بتروفيش، مدير القطاع الصحي بمكتب اليونيسف بمصر.

ناقش المحافظ مع الوفد الإجراءات الخاصة بالبدء في رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في 5 وحدات صحية بـ3 مراكز بالمحافظة وهي ملوي وبني مزار والمنيا، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيزات وكذلك البرامج التدريبية، لتصبح المنيا نموذجا يحتذى به في خدمات الرعاية الأولية.

وقال المحافظ، إن القطاع الصحي يشهد حاليا نقلة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطن، وفي مقدمتها الصحة، حيث تم إنهاء 79 مشروعا، بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وقد ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة للمنظومة الطبية، ممثلة في مستشفيات وزارة الصحة وجامعة المنيا.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء 10 وحدات رعاية صحية بقري (المطاهرة / سفاى / منشأة دعبس / منشأة النصر / شوشة ، شرارة / سيلة الشرقية / الشيخ مسعود / منشأة حلفا / جزيرة شارونة) كما يجرى حاليا إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ، وتطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة، ضمن مبادرة (حياة كريمة)، كما يجرى تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل بأبا الوقف بمركز مغاغة، وبقرية حلوة بمركز مطاي.