حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس المخالفة وتعقيم وتطهير شوارع الدقي

شنت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح ونائبه أحمد عبدالهادي، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مسائية مكبرة لغلق السناتر التعليمية المخالفة والاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام.

حصيلة أعمال الحملة

وقامت أجهزة الحي من خلال الحملة بأعمال نظافة وتجريد ورفع الأتربة والمخلفات من شوارع الدقي وهي:

- المدارس

- شارع نوال

- امتداد نادي الصيد

- شارع سليمان جوهر

- امتداد محي الدين ابو العز

-أسفل كوبرى الدقي

حملة لتعقيم وتطهير شوارع

- شارع التحرير

- شارع التوبجي

-شارع السكري

-شارع أحمد الزيات

رصد كافيه مخالف

وتمكنت أجهزة الحي من رصد كافيه مخالف في 24 شارع محمد كامل، وتم إيقاف النشاط المخالف ورفع المضبوطات.

- غلق سنتر تعليمي مخالف بدون ترخيص 6 شارع رفاعة من المساحة

- ضبط عدد 189 إشغالا وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

- رصد مطعم مخالف بدون ترخيص بشارع مصدق من السودان وتم إيقاف النشاط المخالف وضبط عدد 85 إشغالا وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

ترميم طبقة الرصف لعدد من الشوارع بالعجوزة

وقامت أجهزة حي العجوزة برئاسة اللواء ياسر مدين، بترميم طبقة إسفلت فى عدد من الشوارع هي:

- شارع جامعة الدول مع شارع شهاب حفر بلاعات مطر

- شارع وادى النيل مع شارع محمد خيرى حفر بلاعات مطر

- تحت كوبرى 26 يوليو بلاعات مطر

- شارع 26 يوليو بجوار مسجد المغفرة

- أمام حلوانى سفنكس بلاعات مطر

- شارع الإعلام خلف مسرح البالون بلاعات مطر

إعادة الشئ لأصله في:

- شارع جامعة الدول العربية مع جزيرة العرب تصريح كهرباء

- أمام فندق آمون شارع أحمد عرابى جهد كهرباء