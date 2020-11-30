محافظ المنيا يدرس شكوى أهالي نجع نجم من سوء حالة مدرسة إبتدائي
كتب:
اسلام فهمي
09:34 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
مدرسه
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مركز مطاي بفحص شكوى أهالي عزبة "نجع نجم" التابعة لقرية حلوة من سوء حالة المدرسة الابتدائي، وتشكيل لجنة للمعاينة الميدانية، وفحص المدرستين القديمة والمبنى الحالي المستخدم كمدرسة.
ذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه بشأن ماتم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي قرية "نجع نجم" التابعة للوحدة المحلية لقرية حلوة بمركز مطاي من سوء حالة مبنى المدرسة الابتدائية الحالي، بعد صدور قرار إزالة لمدرسة التعليم الأساسي القديمة بالقرية.
تبين بالفحص حدوث شروخ وتصدعات بالمدرسة، وتم عرض الموضوع على الإدارة التعليمية بمذكرة عام 2016، حضرت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية، بحضور مهندس نقابي متخصص، وبصحبة الإدارة التعليمية بالقرار رقم 15 لسنة 2017، وصدر قرار إزالة للمدرسة برقم 11 لسنة 2018، وتم إخلائها بعد شهر واحد من صدور قرار الإزالة.
عقب ذلك تم إخطار الإدارة التعليمية بتوفير مكان بديل، وتم تحويل التلاميذ إلى مدرسة مزروع الإبتدائية بداية من العام الدراسي 18/19، ولكن رفض أهالي القرية نقل أبنائهم إلى مدرسة مزروع نظراً لوجود خلافات عائلية بين القريتين، وأبدى الأهالي رغبتهم في تأجير أحد المباني وتجهيزها واستخدامها مؤقتاً لحين إزالة وإعادة بناء المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
وقد وجه محافظ المنيا هيئة الأبنية التعليمية بفحص شكوي الأهالي، حيث أوضحت الهيئة أنه تم إدراج إنشاء المدرسة في خطة 2020-2021 وجاهزة للطرح حاليا.
وأكدت محافظة المنيا أن الجهة المنوط بها بناء المدارس هي هيئة الأبنية التعليمية فقط، وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والانشائية، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح التلاميذ، ويتمثل دور مديرية التربية والتعليم في تشغيل المدرسة من خلال توفير المعلمين والجهاز الإداري.