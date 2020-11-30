محافظ المنيا يدرس شكوى أهالي نجع نجم من سوء حالة مدرسة إبتدائي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مركز مطاي بفحص شكوى أهالي عزبة "نجع نجم" التابعة لقرية حلوة من سوء حالة المدرسة الابتدائي، وتشكيل لجنة للمعاينة الميدانية، وفحص المدرستين القديمة والمبنى الحالي المستخدم كمدرسة.

ذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه بشأن ماتم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي قرية "نجع نجم" التابعة للوحدة المحلية لقرية حلوة بمركز مطاي من سوء حالة مبنى المدرسة الابتدائية الحالي، بعد صدور قرار إزالة لمدرسة التعليم الأساسي القديمة بالقرية.

تبين بالفحص حدوث شروخ وتصدعات بالمدرسة، وتم عرض الموضوع على الإدارة التعليمية بمذكرة عام 2016، حضرت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية، بحضور مهندس نقابي متخصص، وبصحبة الإدارة التعليمية بالقرار رقم 15 لسنة 2017، وصدر قرار إزالة للمدرسة برقم 11 لسنة 2018، وتم إخلائها بعد شهر واحد من صدور قرار الإزالة.

عقب ذلك تم إخطار الإدارة التعليمية بتوفير مكان بديل، وتم تحويل التلاميذ إلى مدرسة مزروع الإبتدائية بداية من العام الدراسي 18/19، ولكن رفض أهالي القرية نقل أبنائهم إلى مدرسة مزروع نظراً لوجود خلافات عائلية بين القريتين، وأبدى الأهالي رغبتهم في تأجير أحد المباني وتجهيزها واستخدامها مؤقتاً لحين إزالة وإعادة بناء المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

وقد وجه محافظ المنيا هيئة الأبنية التعليمية بفحص شكوي الأهالي، حيث أوضحت الهيئة أنه تم إدراج إنشاء المدرسة في خطة 2020-2021 وجاهزة للطرح حاليا.

وأكدت محافظة المنيا أن الجهة المنوط بها بناء المدارس هي هيئة الأبنية التعليمية فقط، وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والانشائية، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح التلاميذ، ويتمثل دور مديرية التربية والتعليم في تشغيل المدرسة من خلال توفير المعلمين والجهاز الإداري.