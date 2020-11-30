لأول مرة.. فريق اتصال البيت الأبيض نسائي بالكامل

عرضت شاشة "العربية"، تقريرًا تحت عنوان "لأول مرة.. فريق الاتصال بالبيت الأبيض نسائي بالكامل"، حيث لأول مرة في البيت الأبيض، عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فريق اتصال نسائيًا بالكامل، لتشغل النساء كافة المناصب الإعلامية الرفعية في إدارته المقبلة.

وأوضح التقرير، أن جين ساكي، ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض، وكانت من قبل مشرفة على عملية انتقال بايدن ، بينما تم تعين سيمون ساندرز كمتحدثة باسم نائية الرئيس كامالا هاريس، وسابقًا كانت كبيرة المستشارين في حملة بايدن.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تعيين إليزابيث ألكساندر، كمديرة اتصالات السيدة الأولى جيل بايدن، وكانت من قبل متحدثة باسم بايدن، فضلًا عن تعيين كارين جون بيير كنائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، وكانت من قبل تعمل مستشارة لحملة بايدن.

وأردف التقرير، إلى أنه تم تعيين أشلي إيتين نائبة مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وكانت أيضًا تعمل من قبل مستشارة في حملته الانتخابية، فضلًا عن تعيين كيت بدينغفليد كمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكانت من قبل تعمل متحدة باسم حملة بايدن.

وأكد التقرير، أنه تم تعيين بلي توبار نائبة لمديرة الاتصالات والتي عملت سابقًا كمديرة الإعلام في مجلس الشيوخ، وهؤلاء الخبيرات والمؤهلات في مجال الاتصال سيوفرن وجهات نظر متنوعة لعملهن، وسيشاركن بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل، حسبما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.