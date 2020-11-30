عزة مصطفى عن كورونا: "مفيش شارع في مصر متصابش.. الأمر مرعب"

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أصبحت مرعبة، وإن وزارة الصحة، تؤكد دائما أن الأعداد التي تعلنها مساء كل يوم، تشير إلى أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ليست الأرقام الحقيقية.

وتابعت "مصطفى"، خلال الافتتاحية الخاصة لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، "موضوع كورونا بقى مرعب بجد مش هزار، سواء على مستوى العالم أو مصر، مفيش حد في مصر ميعرفش حد مجالوش كورونا، المسألة بقيت مرعبة مش عاوزين نوصل لمرحلة توتر بسبب موضوع كورونا".

وواصلت: "لازم أقول لحضراتكم إن المسألة مرعبة، مفيش شارع في مصر، مفيش حد معندوش كورونا، ووزارة الصحة واضحة في الأرقام، أنها أعداد الأرقام التي تصلها، لكنها لا تعرف العدد الحقيقي، لأن الأعداد كبيرة جد.. خدوا بالكوا المسألة في غاية الخطورة".

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019، وانتشر منها إلى باقي دول العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية، وباءً في مارس 2020، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول في أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس، تليها دولة البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".