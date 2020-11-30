حبس المتهمين بالتنمر على "شيكابالا" في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة إيتاي البارود العامة بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد الشافعي، اليوم الاثنين، حبس مرتكبي واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا من خلال تصوير فيديو بالمقابر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفور انتهاء مبارة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك التي حسمها الأول لصالحه بهدفين لهدف، أحرزه شيكابالا، شهد موقع "فيسبوك" واقعة تنمر على لاعب الزمالك، وصلت إلى تصوير فيديو مسيء له وسط المقابر.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، أمس الأحد، من ضبط المتهمين بواقعة تصوير ونشر مقطع فيديو أثناء تواجدهم بإحدى المقابر بإحدى القرى التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح شيكابالا".

وكان ضباط المباحث تمكنوا من تحديد الأشخاص المشاركين في فيديو التنمر بمقابر مركز إيتاي البارود، على اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قبل ضبطهم اليوم.

والمتهمون هم: مصطفى.م.ن، وأحمد.م.ن، ومحمد.م.ن، ومحمود.أ.ب، وصبري.أ.ب، وأحمد.ع.ع، وإسلام.ع.ع، وعمرو.ع.ع، ويوسف.م.ه، وسامح.ع.ش، وجميعهم مقيمون بقرية الشيخ مخلوف.

وكشفت مصادر أمنية، عن مرتكبي واقعة تصوير المقابر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتبين أنهم من قرية كفر الشيخ مخلوف، مسقط رأس لاعب نادي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتنمر على "شيكابالا" لاعب الزمالك خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة عليه.