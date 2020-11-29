بالأسماء.. تفاصيل ضبط أصحاب فيديو "الفاتحة على روح شيكابالا" بالبحيرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بواقعة تصوير ونشر مقطع فيديو أثناء تواجدهم بإحدى المقابر بإحدى القرى التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح شيكابالا".

وكان ضباط المباحث تمكنوا من تحديد الأشخاص المشاركين في فيديو التنمر بمقابر مركز إيتاي البارود، على اللاعب محمود عبدالرازق الشهير ب"شيكابالا"، بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

والمتهمون هم كل من: مصطفى.م.ن، أحمد.م.ن، محمد.م.ن، محمود.أ.ب، صبري.أ.ب، أحمد.ع.ع، إسلام.ع.ع، عمرو.ع.ع، يوسف.م.ه، سامح.ع.ش، جميعهم مقيمون بقرية الشيخ مخلوف.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة العامة.

وكانت مصادر أمنية، كشفت عن مرتكبي واقعة تصوير المقابر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من قرية كفر الشيخ مخلوف وهي مسقط رأس لاعب نادي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتنمر على "شيكابالا" لاعب الزمالك خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة.

وتوصلت تحريات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت اليوم من ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء -بإظهار كلب- بأحد الميادين بالأقصر، يرتدي تي شيرت نادى الزمالك، والإساءة لأحد لاعبيه.

وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي.