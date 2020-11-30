شقيق مصور "فتاة سقارة": ده أكل عيشه.. وغير مسئول عن رسوم التصوير

قال "عمرو"، شقيق مصور فوتوسيشن "فتاة سقارة"، إن شقيقه "حسام"، تم إلقاء القبض عليه صباح اليوم، واصطحبته قوة من المنزل، وقالوا إنه سيتم تحصيل رسوم منه بعد دخول مكان سياحي دون تصريح ودفع الرسوم المطلوبة منه مقابل هذه الخدمة.

وأضاف شقيق مصور الفوتوسيشن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأشخاص الذين قبضوا عليه قالوا "هناخد منه كلمتين بس".

وتابع "التصوير شغله وأكل عيشه، وهو مشلش الفيديوهات والصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي دفعت له أموالا من أجل تصويرها وهو غير مسئول عن التصاريح أو الرسوم اللازمة للدفع وكان معه اثنين من زملائه لأجل إخراج الصور والفيديوهات بجودة عالية".

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحقيق في واقعة التقاط عارضة أزياء صورا في منطقة سقارة الأثرية من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار من أجل استكمال التحقيقات في القضية.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تحويل موضوع عارضة الأزياء التي التقطت صورا مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة الأثرية، إلى النيابة العامة وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب في حدوث ذلك الأمر.

وذكر أنه عند تقديم طلب للتصوير داخل المنطقة، يجب الاطلاع على جميع جوانب الموضوع، من حيث مكان التصوير، والملابس التي سيتم ارتداؤها خلال جلسة التصوير.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور لعارضة أزياء مصرية تسمى سلمى الشيمي، داخل منطقة آثار سقارة بالجيزة، وغضب كثير من رواد مواقع التواصل بسبب الصور التي اعتبروها خادشة للحياء ولا تليق بالحضارة الفرعونية.