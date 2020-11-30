أول رد من موديل فوتوسيشن سقارة: عملت كده علشان بلدي ومستغربة

تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو مكالمة هاتفية، منسوب لـموديل سقارة عنونت بـ"أول رد من سلمى الشيمي على اتهامها بازدراء الحضارة"، تحدثت فيه عن موقفها، مما لاقته من هجوم من البعض، مع نشر الفوتوسيشن الخاص بها، والذي ترتدي فيه ملابس فرعونية في منطقة سقارة.

وحسب ما جاء في الفيديو، تقول العارضة، إن ما دفعها لتصوير الفوتوسيشن كان نظراً للاكتشافات الأثرية الحديثة بالمنطقة، على حد قولها: "اكتشفوا 52 تابوت ناحية سقارة، وحبيت أعمل فكرة لتنشيط السياحة، بأني أتصور هناك وأوريهم الزي الفرعوني وأتصور في مكان أثري واستغربت من الصدى ده"، موضحة أن الصدى حول الصور غير مبرر ويدعو للاستغراب، حيث إنه "لا الحركات ولا الصور ملفتة.. والملابس فرعونية".

وتابعت سلمى الشيمي، أن ما فعلته كان من أجل مصر، بحسبها: " دي حاجة علشان بلدي وأنا عندي متابعين كتير، وبالفعل دخل أطفال سألوني عن المكان، وأكثر من شخص سألني للذهاب والتصوير".

أما عن دخولها المكان الأثري، فقول سلمى إنها دخلت بعلم من الأمن، ولم تكن هناك أي مشكلة، والمكان مؤمن بالكامل بالعديد من الكمائن، "أكيد مش داخلة ملثمة وشافوني بالزي الفرعوني".

وختمت ردها، قائلة: "الكلام اللي هاقوله أنا عايزة أعمل حاجة لبلدي لتنشيط السياحة ولا أعمل أي حاجة ملفتة أو مغرية أو وحشة.. وكلها حركات فرعونية وقفات بسيطة.. حبيت أعمل فكرة لتنشيط السياحة".

إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.

وأحدثت جلسة تصوير لفتاة اسمها سلمى الشيمي، أمام هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم"، حيث نشرت جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدما كتبت عليها: "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي".

وأكّد الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنَّ الأمر تمّت إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ ما يلزم، مضيفًا أنَّ "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

وعن سبب السماح لها بالتصوير ومدى قانويته، قال مدير منطقة سقارة الأثرية، لـ"الوطن"، إنَّها لم تخالف القانون واللائحة ودخلت للمنطقة بتذاكر سليمة والتصوير مسموح، وطالما كانت موجودة في منطقة مفتوحة وملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية إلا أنَّ كثيراً من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونًا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون أو إضرارهم بالأثر.