عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد صاحبة "فوتوسيشن سقارة": تشوِّه الحضارة

تقدم المحامي أشرف فرحات، موسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة سلمى الشيمي، بعد عرضها صورًا مثيرة في الأهرامات.

وقال المحامي في بلاغه، إنَّ سلمى الشيمي خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بفيس بوك والمعنون باسم "Salma Elshimy" وهي بملابس فرعونية، صورًا مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة.

وجاء في البلاغ: "بينت المتابعة أنَّ الصور حقيقية بالفعل للمشكو في حقها التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حسابتها، الأمر الذي آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في إحالة من سمح لها بالتقاط تلك الصورة بتلك المنطقة وبهذه الكيفية في تشويه للحضارة وإهانة لتاريخنا الفرعوني العظيم، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التحقيق معهم، لما ارتكبته بمعرفتهم من نشر تلك الصور التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شنوا هجومًا على واقعة تصوير المثيرة والفاضحة، معتبرين أنَّ ذلك تشويهًا لأماكن أثرية عظيمة يأتي إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادي بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل في تصوير هذا العمل".

وواصل المحامي في بلاغه: "الأمر الذي دعانا إلى فحص حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي وجد يحتوي على صور بها إيحاءات مثل خروجها على العامة بحسابها على فيس بوك مرتدية روب حمام، وفي مقاطع عبر حسابها بالإنستجرام أيضًا تخالف المبادئ والقيم للمجتمع المصري".

واستكمل: "إن ما قامت به المعروض ضدها، يعد إهانة للدولة المصرية بكاملها وتهكمًأ على الحضارة المصرية، يستوجب المساءلة القانونية حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضراتها وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم".

واختتم المحامي بلاغه قائلًا: "التمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ، سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ".