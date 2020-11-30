وزيرة الثقافة تستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر لبحث تعزيز التعاون

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت عبدالدايم، إلى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات، موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد، من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية، التى تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الآن، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الإنترنت (أون لاين).

وأضافت أن القوة الناعمة، وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مؤكدة على ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية، بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

رئيس وفد الاتحاد الأوروبى يشيد باستئناف الأنشطة الإبداعية فى مصر وفق الإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون، باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مشيرا إلى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري، الذى يشهد نشاطا ملحوظا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، من أنشطة متنوعة عبر الانترنت.

وأشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح، وفق إجراءات احترازية مشددة، في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم.

وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجداني هام، خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم.

وفي نهاية اللقاء، أهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، مجموعة من أصدرات الوزارة، ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي، ومعرض كنوز متاحفنا، الذي يضم أعمال مجموعة كبير من رواد الفن التشكيلي الأوروبي، الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.