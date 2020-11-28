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محمود مسلم

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تقترب من الـ14 مليون حالة

كتب:

أ.ش.أ
11:07 ص | السبت 28 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 205 آلاف و557 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن 1404 حالات وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنَّه ارتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في أمريكا إلى 13 مليونًا و88 ألفًا و821 إصابة، من بينهم 264 ألفًا 858 حالة وفاة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لديها.

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